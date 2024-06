Quais serão os confrontos das oitavas de final da Eurocopa 2024?

Taça de Eurocopa. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/06/2024 - 18:34 • Redação do Lance!

A fase de grupos Eurocopa 2024 chegou ao fim nesta quarta-feira (26). Com isso, 16 seleções seguem na busca pelo título do Velho Continente. Com reedição de semifinal de Copa do Mundo entre os confrontos, confira os jogos que protagonizarão as oitavas de final da competição.

As oitavas de final da Eurocopa

ROMÊNIA x HOLANDA

ÁUSTRIA x TURQUIA

INGLATERRA x ESLOVÁQUIA

SUÍÇA x ITÁLIA

ESPANHA x GEÓRGIA

ALEMANHA x DINAMARCA

FRANÇA x BÉLGICA

PORTUGAL x ESLOVÊNIA

Confira o caminho de cada seleção classificada até o título:

Segue o chaveamento da Eurocopa 2024 (Foto: Lance)

Os melhores terceiros colocados

O regulamento da Eurocopa prevê que os quatro melhores terceiros colocados t vaga na fase de mata-mata da competição. Com isso, Holanda, Geórgia, Eslováquia e Eslovênia asseguraram um lugar adiante no torneio. Confira a classificação:

1 - HOLANDA

2 - GEÓRGIA

3 - ESLOVÁQUIA

4 - ESLOVÊNIA

5 - HUNGRIA

6 - CROÁCIA

Em quinto lugar na tabela, a Croácia foi a grande decepção da primeira fase. Com dois empates e uma derrota, os croatas somaram apenas dois pontos e amargaram a terceira colocação no chamado 'grupo da morte', ao lado de Itália, Espanha e Albânia.

Por outro lado, a classificação da seleção eslovena pode ser considerada histórica. Além de ser a primeira vez que o país alcança o mata-mata da Euro, a seleção dividia o grupo C com Inglaterra, Sérvia e Dinamarca, em uma situação considerada muito difícil. Apesar disso, os comandados de Matjaž Kek suaram três empates, o suficiente para se garantir no bolo de melhores terceiras classificadas.

Outra grande surpresa, confirmada no último dia de fase de grupos, foi a Geórgia, que bateu Portugal em seu último compromisso e garantiu uma vaga na próxima fase.

Kvaratskhelia, herói da Geórgia no jogo, celebra a classificação para o mata-mata da Eurocopa. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)