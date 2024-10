Com gol de herói improvável, Manchester United empata nos acréscimos pela Liga Europa

Maguire comemora gol decisivo contra o Porto (Foto: Miguel Riopa/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/10/2024 - 18:04 • Porto (POR)

O Manchester United conquistou um resultado emblemático pela Liga Europa 2024-25. Após empatar por 1 a 1 na estreia em casa, os comandados de Erik ten Hag perdiam para o Porto por 3 a 2, de virada, no Estádio do Dragão, até os 46 minutos do segundo tempo, quando Harry Maguire empatou a partida de cabeça. Desta forma, os Red Devils conquistam um resultado chorado, mas seguem sem vencer na competição continental.

Pelo lado do Porto teve brasileiro brilhando no resultad, apesar de amargo: o meia Pepê, ex-Grêmio, fez um gol e deu uma assistência no resultado. O espanhol Samu Omorodion balançou as redes duas vezes e também foi destaque na partida.

➡️ Campeões da Europa League! Confira os brasileiros que conquistaram o título nos últimos 14 anos

Porto 3x3 Manchester United: como foi o jogo?

O início da partida deu muita esperança aos torcedores do Manchester United. Com 20 minutos no cronômetro, o placar era de 2 a 0, fora de casa. Bastava segurar o resultado para comemorar a primeira vitória na Liga Europa, mas o que aconteceu no Dragão foi bem longe do ideal.

A atuação na defesa foi o verdadeiro problema. Mesmo que o time produzisse volume no ataque, com 29 finalizações contra 14 no total, o time se mostrou muito frágil, principalmente diante das ameaças nas bolas aéreas. E foi assim que o Porto alcançou o empate ainda na primeira etapa: Pepê aproveitou rebote no cabeceio de Omorodion para diminuir e, sete minutos depois, o centroavante foi soberano no alto para empatar a partida.

Com o empate no placar, uma espetada com Pepê no início do segundo tempo sacramentou a virada. Com um passe inteligente, o brasileiro serviu o camisa nove, que foi às redes pela terceira vez nesta edição de Liga Europa.

Erik ten Hag, treinador do Manchester United (Foto: Darren Staples/AFP)

O Manchester United pressionou pelo resultado, mas sofreu um baque na reta final do jogo. Capitão do time, Bruno Fernandes foi expulso - pela segunda vez seguida - após receber o segundo amarelo em uma dividida na grande área. Sem uma das principais armas ofensivas do time, os Red Devils mantiveram a pressão e foram coroados com o gol de um herói improvável: Harry Maguire apareceu com um cabeceio imponente aos 46 do segundo tempo.

Apesar de ter perdido um resultado encaminhado no primeiro tempo, o Manchester United volta para a Inglaterra com um sabor menos amargo que os portugueses.

O que vem pela frente?

O Manchester United retorna à Inglaterra para enfrentar o Aston Villa no próximo domingo (6). Do outro lado, o Porto, no mesmo dia, tem o jogo contra o Braga pela liga portuguesa.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

✅ FICHA TÉCNICA

PORTO x MANCHESTER UNITED

2ª RODADA - EUROPA LEAGUE

🗓️ Data e horário: 03/10/2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio do Dragão, no Porto (POR)

🥅 Gols: Rashford (7'/1ºT), Hojlund (20'/1ºT), Maguire (46'/2ºT) (MUN); Pepê (27'/1ºT), Omorodion (34'/1ºT e aos 5'/2ºT) (POR)

🟨 Cartões amarelos: Omorodion (POR) e B. Fernandes (MUN)

🟥 Cartão vermelhos: B. Fernandes (MUN)

⚽ ESCALAÇÕES

PORTO (Técnico: Vitor Bruno)

Diogo Costa; Moura, Pérez e Zé Pedro, João Mário, Eustáquio, Varela e González; Pepê, Galeno e Omorodion

MANCHESTER UNITED (Técnico: Erik ten Hag)

Onana; Mazraoui, De Ligt, Martínez e Dalot; Eriksen e Casemiro, Diallo, Fernandes e Rashford; Hojlund

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Tobias Stieler (ALE)