EM CRISE

O Ajax está fazendo o seu pior começo de campeonato na história, com apenas uma vitória. Na penúltima colocação, a diretoria do clube demitiu o técnico Maurice Steijn. Na última rodada, perdeu por 4 a 3 para o Ultrecht, com gol aos 45 minutos do segundo tempo. O time também perdeu na Europa League, quando saiu derrotado por 2 a 0 para o Brighton.