O Londrina aposta nos dois jogos seguidos que fará no Estádio do Café como uma “última cartada” para permanecer na Série B do Brasileiro. Faltando cinco rodadas, o LEC é o penúltimo colocado, com 26 pontos, nove abaixo da Ponte Preta, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Tubarão faz dois jogos seguidos em casa: além do CRB, pega depois o Guarani, na próxima sexta-feira (3). No cenário atual, o Londrina precisa vencer e secar os concorrentes diretos nesta disputa – Tombense, Chapecoense, Sampaio Corrêa, Ituano e Avaí. Segundo o site Infobola, o Tubarão tem apenas 1% de chance de permanecer na Série B.