A liderança isolada do Leão da Barra passa, principalmente, pela campanha em casa. Dos 64 pontos, 40 foram conquistados em casa. 13 vitórias, um empate e duas derrotas marcam a campanha do Rubro-negro em Salvador e garantem um aproveitamento de mais de 80%. No Barradão, já são 10 partidas de invencibilidade, uma vez que o último revés aconteceu em junho, para o Criciúma, ainda na 12° rodada. Além de efetividade ofensiva, a defesa do time comandado por Léo Condé também apresenta bom desempenho e chega a oito jogos sem tomar gols em casa. O Vitória, aliás, pode matematicamente sacramentar o acesso já nesta rodada, através de uma combinação de resultados. Para isso, além de vencer o time gaúcho, precisa torcer por um tropeço do Guarani, e para que Criciúma, Mirassol e Novorizontino não conquistem resultados positivos na rodada.