PSV divulga uniforme em homenagem aos brasileiros que passaram pelo clube, veja vídeo

Foto de divulgação do uniforme do clube holandês. (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/06/2024 - 14:28 • Redação do Lance! • Atualizada em 28/06/2024 - 19:45

O PSV, clube holandês por onde jogaram lendários atletas brasileiros como Ronaldo e Romário, anunciou o novo segundo uniforme para a temporada 2024/25. Com inspiração no legado do Brasil na história centenária do time, a camisa terá detalhes em azul, verde e amarelo. Confira!

Campeão holandês com sobras na última temporada, o PSV tem dois brasileiros no elenco atual: os defensores André Ramalho e Mauro Júnior.

É uma conexão verdadeira. Cheguei muito jovem ao PSV, depois do clube ter observado meu desenvolvimento desde as categorias de base. Pude crescer no clube ouvindo as histórias sobre os brasileiros que vieram antes de mim. É emocionante que olhem pra trás e reconheçam o legado que o nosso futebol deixou para a instituição, para uma torcida. Certamente, usarei essa camisa com todo amor e carinho — Comentou Mauro Júnior.

André Ramalho é um dos capitães do time atual do PSV. (Photo by JOHN THYS / AFP)

Mais recentemente, um dos jogadores brasileiros de destaque foi o brasileiro Savinho, que na temporada 2022/23 somou dois gols e quatro assistências em 18 jogos. Após grande temporada no Girona, o atacante vestirá a camisa do Manchester City em 2024/25.

No decorrer da história, o PSV foi casa de um grande número de brasileiros: o total é de 25 atletas, incluindo Ronaldo Fenômeno, Romário e Vampeta, que estrearam no Velho Continente com a camisa do time.

O brasileiro com mais jogos na história do clube é o goleiro Heurelho Gomes, ex-Cruzeiro: aposentado do futebol, o jogador completou 181 partidas pelo clube de Eindhoven. Já o mais goleador é Romário, com incríveis 128 gols em 148 jogos.

Depois de temporada fantástica no futebol nacional, o PSV mantém altas expectativas para o próximo ano. Comandado por Peter Bosz, o time disputará a Champions League mais uma vez.