A loucura do dia aconteceu no duelo entre Lazio e Atlético de Madrid. No Estádio Olímpico de Roma, o time espanhol ia vencendo por 1 a 0 com gol de Pablo Barrios até os acréscimos do segundo tempo, quando os italianos arrancaram o empate no apagar das luzes com gol do goleiro Ivan Provedel, com direito a assistência do brasileiro Felipe Anderson.