O QUE VEM POR AÍ?

Após uma campanha empolgante na Premier League na temporada passada, que terminou com o vice-campeonato, o Arsenal chega reforçado para a disputa da Champions League. A equipe comandada por Mikel Arteta está invicta na atual edição do Campeonato Inglês, com quatro vitórias e um empate em cinco rodadas.