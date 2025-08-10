Craque do Barcelona perde gol inacreditável sem goleiro; veja
Clube catalão encarou o Como pelo Troféu Joan Gamper
Craque do Barcelona, Marcus Rashford perdeu um gol inacreditável sem goleiro no duelo contra o Como, da Itália. O atacante inglês foi o principal reforço da equipe de Hansi-Flick durante a pré-temporada visando 2025/2026.
Na reta final da etapa inicial, Rashford foi acionado em profundidade por Lamine Yamal, driblou o goleiro adversário, mas bateu ao lado da meta adversária. O lance não fez falta, uma vez que o Barcelona vencia o duelo parcialmente por 4 a 0.
Na atual janela de transferências, o Barcelona tinha como meta a contratação de um atacante pelos lados de campo visando dar mais profundidade ao elenco. Após as dificuldades em negociações com Luis Díaz e Nico Williams, o clube catalão optou pela chegada de Rashford.
Revelado no Manchester United, o inglês se transferiu para o Aston Villa na janela de janeiro e conseguiu recuperar o protagonismo. Em 17 jogos, o jogador marcou quatro gols e contribuiu com seis assistêncais na reta final da temporada.
