Uma das contratações do Paris Saint-Germain para a temporada 2023-24, Kang-In Lee possivelmente desfalcará a equipe por compromissos com seu país. Obrigado a cumprir o serviço militar local por longos 21 meses, o meia-atacante foi listado para defender a Coreia do Sul nos Jogos Asiáticos, disputados na China entre os dias 19 de setembro de 8 de outubro.