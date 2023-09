Nem mesmo a lesão de Fagner após a semifinal da Copa do Brasil fez Rafael Ramos retomar prestígio com Vanderlei Luxemburgo. O treinador vem utilizando Bruno Méndez como primeira opção na lateral-direita do Corinthians, e Léo Maná virou o reserva imediato no setor. O garoto foi titular na ala-direita durante a derrota diante do Fortaleza.