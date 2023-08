O jornal 'L'Équipe', da França, publicou que Neymar comunicou a diretoria do Paris Saint-Germain que quer deixar o clube ainda nesta janela de transferências. A vontade do jogador em sair do PSG seria para iniciar processo de retorno ao Barcelona, mas, por conta do alto custo salarial, o processo não é simples. Saiba detalhes do salário atacante e valores para ele sair do PSG.



Segundo dados da revista Forbes de 2022, Neymar ganha US$ 55 milhões anuais entre salários e bônus por metas em campo. Por mês, são cerca de US$ 4,5 milhões, o que representa na cotação atual mais de R$ 24 milhões.