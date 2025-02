PSG anuncia renovação de contrato com Luis Enrique e trio titular

O PSG anunciou, na tarde de sexta-feira (7), a extensão do contrato do técnico Luis Enrique. O vínculo do espanhol com o clube foi renovado até o fim do primeiro semestre de 2027, devido aos bons resultados recentes nas competições nacionais.

Entre os atletas, três titulares também firmaram novos contratos e permanecerão na capital francesa por mais alguns anos. Achraf Hakimi, Nuno Mendes e Vitinha pertencerão ao Paris até o final da temporada 2028-29. O anúncio foi feito antes do duelo com o Monaco, pela Ligue 1; os jovens Yoram Zague, Ibrahim Mbaye e Naoufel El Hannach acertam a primeira assinatura como profissionais.

- Estou muito feliz em continuar esta história com o Paris Saint-Germain. Sinto-me muito bem aqui, temos tudo o que precisamos para trabalhar nas melhores condições. Acho que o futuro parece incrível e espero ter muito sucesso com o clube - afirmou o treinador.

🔢 Números de Luis Enrique pelo PSG

⚽ 86 jogos

✅ 58 vitórias

🟰 18 empates

❌ 10 derrotas

🥅 208 gols marcados

🛡️ 83 sofridos

➗ Média de 2,23 pontos por jogo

Luis Enrique chegou ao Paris Saint-Germain em julho de 2023, substituindo o polêmico Christophe Galtier após fracassos da equipe, que à época, contava com nomes como Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappé. Na última temporada, fez a dobradinha nacional, conquistando a Ligue 1 e a Copa da França; o sonho da Tríplice Coroa, porém, foi interrompido após a queda nas semifinais da Champions League, caindo para o Borussia Dortmund.

Os resultados recentes não se diferenciam. A equipe lidera a liga nacional e se mantém invicta após 21 rodadas, com 53 pontos - 16 vitórias e cinco empates. Após o anúncio no Parc des Princes, o time entrou em campo e goleou o Monaco por 4 a 1, com direito a gol do próprio Vitinha, além de Kvaratskhelia e um doblete de Dembélé - Zakaria descontou para os visitantes.