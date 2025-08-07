PSG acerta contratação de Chevalier, indicado a prêmio de melhor goleiro do mundo
Chegada abre porta de saída para Donnarumma
- Matéria
- Mais Notícias
O PSG acertou a contratação de Lucas Chevalier, indicado ao Troféu Yashin de melhor goleiro do mundo, nesta quinta-feira (7). Segundo o "L'Équipe", o atual campeão da Champions League fez uma proposta por 40 milhões de euros (R$ 255,2 milhões), e o Lille aceitou a oferta.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O novo arqueiro deve realizar exames médicos na sexta-feira (8) e assinar um contrato de cinco temporadas com a nova equipe. O PSG acelerou o processo por Chevalier com o objetivo de contar com o francês no jogo da Supercopa da Uefa contra o Tottenham, na quarta-feira (13).
A chegada de Chevalier no PSG abre as portas para uma saída de Gianluigi Donnarumma, que tem contrato com o clube francês até junho de 2026. O italiano ainda não firmou uma renovação, mas a equipe de Luis Enrique está disposta a seguir em frente sem o campeão da Champions League.
No dia 22 de setembro, Chevalier irá concorrer com o futuro companheiro Donnarumma pelo Prêmio Yashin. Além da dupla, Alisson, Bounou, Courtois, Dibu Martínez, Oblak, Raya, Sels e Sommer também disputam o troféu.
📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias