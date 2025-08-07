menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!

Times

Futebol

Esportes

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

PSG acerta contratação de Chevalier, indicado a prêmio de melhor goleiro do mundo

Chegada abre porta de saída para Donnarumma

Alvo do PSG, Lucas Chevalier durante treino do Lille na última temporada
imagem cameraAlvo do PSG, Lucas Chevalier durante treino do Lille na última temporada (Foto: Divulgação)
Captura-de-Tela-2023-11-29-as-1-8-aspect-ratio-1024-1024
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/08/2025
11:53
  • Matéria
  • Mais Notícias

O PSG acertou a contratação de Lucas Chevalier, indicado ao Troféu Yashin de melhor goleiro do mundo, nesta quinta-feira (7). Segundo o "L'Équipe", o atual campeão da Champions League fez uma proposta por 40 milhões de euros (R$ 255,2 milhões), e o Lille aceitou a oferta.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O novo arqueiro deve realizar exames médicos na sexta-feira (8) e assinar um contrato de cinco temporadas com a nova equipe. O PSG acelerou o processo por Chevalier com o objetivo de contar com o francês no jogo da Supercopa da Uefa contra o Tottenham, na quarta-feira (13).

continua após a publicidade

A chegada de Chevalier no PSG abre as portas para uma saída de Gianluigi Donnarumma, que tem contrato com o clube francês até junho de 2026. O italiano ainda não firmou uma renovação, mas a equipe de Luis Enrique está disposta a seguir em frente sem o campeão da Champions League.

No dia 22 de setembro, Chevalier irá concorrer com o futuro companheiro Donnarumma pelo Prêmio Yashin. Além da dupla, Alisson, Bounou, Courtois, Dibu Martínez, Oblak, Raya, Sels e Sommer também disputam o troféu.

continua após a publicidade

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Chevalier, goleiro do Lille (Foto: Divulgação/Lille)
Chevalier, goleiro do Lille (Foto: Divulgação/Lille)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias