Ex-técnico do United quebra silêncio após demissão

Após sua demissão, Erik ten Hag falou pela primeira vez depois de sua saída do Manchester United. O treinador deu entrevista ao podcast "SEG Stories" e falou sobre sua passagem pelo clube, afirmando que assim como pontos altos, sua trajetória nos Red Devils também teve pontos baixos. O técnico também aproveitou para falar sobre seu futuro no futebol.

O ex-técnico dos Red Devils deu uma entrevista para o "SEG Stories", um programa de podcast. A entrevista completa só sairá nesta terça-feira (25), mas uma prévia com falas de Erik ten Hag viralizou nas redes sociais. O treinador conversou e abordou assuntos sobre sua saída, afirmando que uma das coisas que sente saudades no Manchester United é os torcedores e o Old Trafford:

- Se tem algo que eu sinto saudades, é Old Trafford. Tive o apoio de torcedores inacreditáveis. O ambiente em Old Trafford é mágico e a energia dos fãs me inspirou em todos os jogos. Vou sentir sempre a falta dessa ligação - afirmou Erik ten Hag em podcast.

O período do técnico no clube

O treinador também aproveitou para falar do seu período no Manchester United. Em sua fala, Erik ten Hag não apresentou mágoas ou rusgas sobre o clube, afirmando que sua passagem foi uma "experiência inesquecível".

- A minha passagem pelo Manchester United foi uma experiência inesquecível. Eu sou grato por todos os grandes momentos que tive e também pela oportunidade de treinar um clube com uma história tão grande. É claro que também me arrependo, porque gostaria de ter continuado mais e terminado o que comecei - afirmou Erik ten Hag em entrevista ao podcast

Erik ten Hag, enquanto treinava o Manchester United em 2023 (Photo by Glyn KIRK / AFP)

A sua saída do time foi conturbada. O treinador estava sendo questionado desde a temporada 2023/24, onde conseguiu se manter após a conquista da FA Cup sobre o rival Manchester City. Após isso, o técnico até conseguiu uma força extra, mas depois de um começo ruim na Premier League, acabou demitido.

- O futebol é um esporte onde os resultados ditam tudo. Conhecia a pressão e a responsabilidade de estar nesse cargo. Por vezes, as coisas não correm como queremos, por mais que tentemos - afirmou Erik ten Hag sobre seu período a frente do Manchester United

Erik ten Hag aproveitou para falar sobre seu futuro e se tem pretensões de assumir um novo clube. O treinador falou que não deve assumir um novo clube até o final da temporada. O técnico, apesar de ter recebido ofertas, optou por uma pausa até o começo da nova temporada europeia:

- Tive várias propostas interessantes, mas sinto a necessidade de refletir e preparar o próximo capítulo da minha carreira. É importante escolher bem o próximo desafio - afirmou o treinador holandês

🔢 Números de Erik ten Hag pelo Manchester United

⚽ 128 jogos

✅ 72 vitórias

🟰 20 empates

❌ 36 derrotas

🔣 1,84 pontos por jogo em média

🏆 Títulos: Copa da Liga Inglesa 2022-23 e Copa da Inglaterra 2023-24