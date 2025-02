Presidente da Comissão de Arbitragem da Fifa quer fim do rebote em cobranças de pênaltis

Os gols de rebote após cobranças de pênaltis podem ter um fim em breve. Presidente da Comissão de Arbitragem da Fifa, Pierluigi Collina deseja extinguir a jogada e já encaminhou a proposta ao Ifab (Federação Internacional de Futebol, quem regulamenta as regras do futebol). A ideia foi revelada pelo próprio ex-árbitro italiano ao portal "La Repubblica", da Itália.

continua após a publicidade

➡️ Manchester City x Real Madrid: qual clube gastou mais na última janela?

Na prática, a proposta busca eliminar a possibilidade de gol no rebote de cobrança de pênalti, seja por defesa do goleiro ou bola na trave, assim como acontece nas disputas alternadas em competições mata-mata. Além disso, não haveria escanteio ou lateral para o time cobrador em caso de desvio, pois a não conversão da penalidade geraria tiro de meta automático.

— Em média, 75% dos pênaltis são convertidos, e muitas vezes o pênalti é uma oportunidade maior de gol do que aquela tirada pela falta — justificou Pierluigi Collina em entrevista ao "La Repubblica".

continua após a publicidade

Quem é Pierluigi Collina?

Pierluigi Collina é considerado um dos maiores árbitros da história do futebol. Conhecido por sua postura firme e expressões marcantes, apitou partidas memoráveis, incluindo a final da Copa do Mundo de 2002, entre Brasil e Alemanha, na conquista do pentacampeonato.

Atualmente, Collina é presidente da Comissão de Arbitragem da Fifa, onde trabalha para melhorar a qualidade das arbitragens e promover o uso de tecnologias como o VAR. No entanto, o órgão não tem jurisprudência sobre as regras do futebol, que ficam a cargo da Ifab (Federação Internacional de Futebol, quem regulamenta as regras do futebol).

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional