Premier League e La Liga se juntam em ação judicial contra a Fifa

Gianni Infantino, presidente da Fifa (Foto: Michael Buholzer / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/07/2024 - 11:09 • Rio de Janeiro

As Ligas Europeias de futebol e a Federação Internacional das Associações de futebolistas (FIFPro), que reúne os campeonatos, como Premier League, da Inglaterra e La Liga, da Espanha, anunciou que vão mover uma ação contra a Fifa. A entidade organizadores das principais competição nacionais do mundo vai unir os sindicatos dos jogadores.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A queixa formal das ligas e do sindicato tem por base a expansão da Copa do Mundo masculina e do Mundial de Clubes de 2025, ambos organizados pela Fifa. Dizem a organização e os sindicatos que o torneio impede o descanso de jogadores.

Os EUA também sediarão a Copa do Mundo de 2026, e terá 48 seleções em vez de 32, com um total de 104 partidas, no lugar das 64 anteriores.

- O calendário da Fifa é o único instrumento que garante que o futebol internacional possa continuar a sobreviver, coexistir e prosperar ao lado do futebol de clubes nacional e continental. - diz a postagem.

A medida legal reforça as advertências feitas à entidade máxima, com o argumento de que o calendário internacional foi elaborado de maneira "unilateral" e pedindo que reavaliasse o processo de tomada de decisão, que consideram "inerentemente abusivo".

- Lamentavelmente, a Fifa recusou-se consistentemente a incluir as ligas nacionais (Premier League, La Liga, entre outras) e os sindicatos de jogadores em seu processo de tomada de decisão. - afirmaram as ligas europeias e a FiFPro, em comunicado.

A Fifa responde que as ligas estão agindo de maneira "hipócrita e sem consideração pelo resto do mundo". A entidade lembra que as ligas costumam promover turnês de pré-temporada, que frequentemente incluem "extensas viagens globais".