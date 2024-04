Premier League anuncia mudança nas regras de arbitragem

Troféu da Premier League (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/04/2024 - 11:23 • Londres (ING)

A Premier League anunciou, nesta quinta-feira (11), uma mudança nas regras relacionadas à marcação de impedimentos. A partir da próxima temporada, haverá a introdução da tecnologia do impedimento semi-automático.

O recurso, utilizado na Copa do Mundo de 2022 e também na Champions League, foi aprovado de forma unânime pelos clubes da liga inglesa. A intenção é otimizar a decisão por parte da arbitragem, além de evitar o gasto de longos minutos de jogo com revisões feitas pelo VAR no traçar das linhas, como é feito atualmente.

A adoção da tecnologia não tirou dos bandeirinhas das partidas a autonomia sobre as decisões do lance. O impedimento semi-automático, portanto, só entrará em ação em lances de gol, penalidades máximas ou cartões vermelhos.

- A tecnologia fornecerá um posicionamento mais rápido e consistente da linha de impedimento virtual, com base no rastreamento óptico do jogador, e produzirá gráficos de transmissão de alta qualidade para garantir uma experiência aprimorada no estádio e na transmissão para os torcedores - afirmou o comunicado da Premier League.

Houve uma grande resistência da direção de arbitragem do Campeonato Inglês em adotar o recurso para seus jogos. Entretanto, a pressão cresceu após alguns erros cometidos em 2023-24, principalmente em partida entre Liverpool e Tottenham, em setembro do último ano, quando Luis Díaz, em condição milimetricamente legal, balançou as redes dos Spurs e teve seu tento anulado por uma falha na revisão do lance. Na ocasião, os Reds foram derrotados nos acréscimos, com gol contra de Joe Gomez.

Premier League adota tecnologia usada na Copa de 2022 (Foto: Reprodução)