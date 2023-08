O centroavante atrai interesse de times ingleses, como o Notthingam Forest, e teve conversas com a Lazio, da Itália. No entanto, o Santos considerou que todas as sondagens por Marcos Leonardo aconteceram com valores abaixo do esperado. O Peixe deseja receber valores semelhantes aos da venda de Ângelo, acertada em 15 milhões de euros (R$ 80 milhões) junto ao Chelsea.