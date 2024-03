Vini Jr ameaçou não entrar em campo graças a post do Real Madrid, diz jornal

Vini Jr tem sido alvo de ofensas racistas frequentemente no futebol espanhol (Foto: Jose Jordan / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/03/2024 - 21:42 • Madri (ESP)

Uma postagem feita nas mídias sociais do Real Madrid causou uma crise interna com Vini Jr dois dias antes do duelo diante do Valencia, por La Liga. Na publicação, uma foto do jogador foi postada com um adesivo que remetia à revolução humana, do macaco para o ser humano. Ao ver a publicação, o brasileiro ameaçou não entrar em campo. A informação foi publicada pelo site "Relevo", da Espanha.

A publicação ficou no ar durante duas horas, segundo informação do site "ge". O diretor-geral do Real Madrid, José Ángel Sánchez, foi o responsável por acalmar o brasileiro e controlar a crise quando o jogador ameaçou não entrar em campo.

O dirigente garantiu que providências seriam tomadas com relação aos autores da publicação. Desde então, segundo o "Relevo", as publicações feitas no perfil do clube são avaliadas com máximo cuidado. Uma espécie de "lei do silêncio" sobre o assunto também impera no clube.

Vale lembrar que o jogo em questão, o empate do Real Madrid em 2 a 2 com o Valencia, ficou marcado pela comemoração do brasileiro com o braço erguido e o punho cerrado, em referência ao gesto antirracista do movimento dos Panteras Negras.

Desde 2022, Vinícius Júnior tem sido vítima de ofensas racistas no futebol espanhol. Apenas nesta semana, o jogador foi alvo da torcida do Atlético de Madrid, que atuou na rodada da Champions League. Nesta quinta-feira (14), a direção de La Liga denunciou a torcida colchonera pelos atos criminosos.

Vini Jr. ameaçou não entrar em campo por postagem feita pelo Real Madrid nas mídias sociais (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)