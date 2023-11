Principal jogador do Manchester City, Erling Haaland desfalcará a Noruega diante da Escócia, pelas Eliminatórias da Eurocopa, por conta de uma lesão no tornozelo esquerdo. O atleta se lesionou no amistoso contra Ilhas Faroé, na quinta-feira (16).



Médico da Noruega, Ola Sand explicou o motivo do atacante ter sido cortado do confronto que pode ser decisivo para a seleção escandinava em busca de uma vaga na Euro 2024. O profissional explicou que o artilheiro vinha sentindo fortes dores nos últimos dias.