Assim como o argentino foi peça chave na conquista da Libertadores com 13 gols marcados, o norueguês foi o principal nome da Champions League do Manchester City, mas com "apenas" 12 gols. No mata-mata, o camisa 14 do Time de Guerreiros ainda mostrou um poder de decisão maior balançando as redes nos dois jogos da semifinal e na grande decisão, o que não foi feito pelo seu futuro adversário.