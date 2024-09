Portugal x Escócia: como é o retrospecto do confronto?

Cristiano Ronaldo comemora o 900º gol da carreira (Foto: Patricia de MELO MOREIRA / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/09/2024 - 06:25 • Lisboa (POR)

Portugal e Escócia se enfrentam neste domingo (8) pela segunda rodada do Grupo A1 da Liga das Nações da Uefa. Após estrear com triunfo na competição, a seleção lusitana busca a liderança do grupo, atualmente ocupada pela Polônia, enquanto os escoceses ainda almejam o primeiro triunfo no torneio. A bola rola às 15h45 (de Brasília) no Estádio da Luz, em Lisboa.

Além de viver um momento conturbado sob o comando de Steve Clarke, a Escócia ainda tem uma escrita para quebrar no confronto direto com Portugal: o Exército de Tartan não vence uma partida do confronto direto há 44 anos. Confira dados do retrospecto entre as seleções!

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Portugal x Escócia: raio-x

As seleções se enfrentaram 15 vezes na história, com vantagem de Portugal, que venceu oito vezes, perdeu quatro e empatou três. O recorte recente, desde 1980, aponta hegemonia lusitana: foram seis jogos, quatro vitórias e dois empates.

A Escócia teve um breve período positivo no retrospecto geral na década de 70, quando conseguiu a primeira e única sequência de triunfos na história do duelo. A maior sequência invicta pertence aos portugueses e é justamente a do momento atual.

Fatos do confronto

1 - A maior goleada do confronto é 5 a 0 para Portugal, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 1994;

2 - Portugal fez pelo menos dois gols nos últimos três jogos;

3 - A seleção portuguesa sofreu gols em sete jogos, aproximadamente 47% dos confrontos totais

Portugal estreou com vitória por 2 a 1 diante da Croácia na Liga das Nações (Foto: Patricia DE MELO MOREIRA / AFP)

Informações gerais do jogo

Portugal x Escócia

Data: 08/09/24, às 15h45 (de Brasília)

Local: Estádio da Luz, em Lisboa

Transmissão: Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+