ÁUSTRIA 2x3 BÉLGICA

Parte dos grandes jogos do dia, os belgas venceram os austríacos com dois gols de Lukebakio e um de Lukaku, que chegou aos 78 por seleções e superou a marca do Rei Pelé que, segundo a Fifa, tem 77. Com a vitória, a Bélgica chegou aos 16 pontos, também não pode ser ultrapassada e está classificada à Eurocopa 2024.