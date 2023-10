Repetindo a rapidez da primeira etapa, a seleção da França ampliou o placar aos sete minutos do segundo tempo, novamente com Kylian Mbappé, em uma golaço de fora da área, sem chances para Verbruggen, goleiro adversário. Com os dois gols, o camisa 10 chegou aos 42 com a camisa francesa, ultrapassou Michel Platini e se tornou o quarto maior artilheiro da história da seleção.