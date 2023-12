Nesta quarta-feira (13), às 17h (horário de Brasília), o Porto recebe o Shakhtar Donetsk no Estádio do Dragão, em Portugal, em jogo válido pela última rodada do grupo H da Champions League. Ambos têm nove pontos e entram em campo para decidir a segunda vaga, já que a primeira foi garantida pelo Barcelona; os portugueses têm a vantagem do empate, por terem vencido o primeiro confronto direto. O jogo será transmitido pelo HBO Max.