Ainda segundo o "ge", as conversas entre clube e atleta são na direção de uma rescisão amigável. Desta forma, o encerramento do contrato seria antecipado e sem custos extras para ambas as partes. Gilberto tem recebido sondagens de outras equipes e, caso alguma oferta interesse ao atacante, as negociações para uma rescisão com o Cruzeiro devem avançar.