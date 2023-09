Zinho chegou ao Grêmio com apenas nove anos de idade, ainda em 2002, e fez toda a base no Tricolor. Em fevereiro deste ano fez sua estreia no profissional, no Campeonato Gaúcho, e em março foi definitivamente promovido ao grupo profissional. Ao todo foram 28 partidas no ano pelo Imortal, sendo 17 pelo profissional e 11 pelo Sub-20. Além dos títulos gaúcho do profissional e do sub-20 neste ano, o meia atacante também conquistou o Brasileiro de Aspirantes em 2021.