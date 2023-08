Com esse valor, a compra de Neymar pelo Al-Hilal deve entrar na lista das contratações mais caras do mundo, ao lado de Higuaín do Napoli para a Juventus e Gvardiol do RB Leipzig para o Manchester City. Todas as três na vigésima posição, atrás de nomes como Cristiano Ronaldo, do Manchester United ao Real Madrid (94 milhões de euros); Eden Hazard, do Chelsea ao Real Madrid (115 milhões de euros); Mbappé, do Monaco ao PSG (180 milhões de euros); e o próprio Neymar, do Barcelona para o PSG (222 milhões de euros).