Após dez temporadas na Europa, Neymar está de malas prontas para a Arábia Saudita. O craque brasileiro aceitou a proposta do Al-Hilal, deixou o Paris Saint-Germain e vai receber cerca de R$1,7 bilhão em dois anos de contrato.



A ida de Neymar para a Arábia Saudita não chega a ser uma surpresa, visto que grandes jogadores como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N’Golo Kanté, Roberto Firmino e Sadio Mané também aceitaram viver esse novo “desafio”. Mas a decisão do craque surpreende aqueles que aindam esperavam um último grande lampejo do camisa 10, e me incluo nisso.



+ Ligação? Neymar curte post sobre possível relação entre sua saída do PSG e a reintegração de Mbappé no clube francês