Pogba se aproxima de rescisão de contrato com a Juventus

Pogba em ação pela Juventus na Europa League (Foto: Marco Bertorello/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/10/2024 - 09:28 • Turim (ITA)

Paul Pogba não deve mais vestir a camisa da Juventus. O jogador, suspenso por doping há mais de um ano, está perto de chegar a um acordo pela rescisão contratual com a Velha Senhora. A informação é do jornalista italiano Fabrizio Romano.

➡️ Feitiço, acusações… Entenda as polêmicas recentes envolvendo Pogba

O meio-campista foi sancionado em setembro de 2023 ao testar positivo para testosterona após uma partida de sua equipe contra a Udinese, pelo Campeonato Italiano. Inicialmente, a pena era de quatro anos, mas foi reduzida para 18 meses.

Com a mudança na punição, Pogba estará disponível para retornar em março de 2025. Caso a rescisão se confirme, o atleta já poderá assinar contrato com qualquer clube do mundo.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A primeira passagem do central pela Juve durou entre 2012 e 2016. Paul fez parte do tetracampeonato italiano no período, antes de retornar ao Manchester United por 105 milhões de euros (R$ 367 milhões na cotação da época). Em 2022, voltou a Turim, mas lidou com lesões e esteve longe de atingir o nível anterior. Somando as duas passagens, são 190 jogos, com 34 gols e 41 assistências.

Pogba tem oito títulos em sua jornada na Juventus (Foto: Divulgação)