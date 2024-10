França vive melhor momento na história do confronto com a Bélgica

Didier Deschamps, treinador da França (Foto; Nicolas Tucat/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/10/2024 - 06:15 • Redação do Lance!

França e Bélgica se enfrentam nesta segunda-feira (15), às 15h45 (de Brasília), em jogo válido pela quarta rodada da Uefa Nations League. Separadas por um ponto na briga pela classificação ao mata-mata, as seleções fazem o jogo mais importante do dia na competição. Se a França vencer, alcança nove pontos e encaminha a vaga na próxima fase, mas em caso de vitória da Bélgica, os Diabos Vermelhos ultrapassam os rivais e assumem a segunda posição.

➡️ Quais seleções já foram campeãs da UEFA Nations League?

As nações têm um vasto retrospecto de confrontos, mas o momento atual é expressivo na história dos Bleus. São quatro vitórias consecutivas, marca que iguala a maior sequência de triunfos da seleção, registrada entre as décadas de 30 e 40.

Enfrentar a Bélgica tem sido um verdadeiro sonho para os comandados de Didier Deschamps. Dos quatro resultados positivos, três foram em partidas eliminatórias (semifinal da Copa do Mundo 2018, semifinal da Nations League 2021 e oitavas de final da Eurocopa 2024). É verdade que a partida não tem o mesmo cunho decisivo, mas carrega o peso do momento ruim dos Diabos Vermelhos, que oscilam após a disputa da Euro e não contarão com Kevin de Bruyne e Lukaku, lesionados.

Kolo Muani decidiu o confronto entre França e Bélgica na Eurocopa de 2024 (Foto: AFP)

O momento da França é ótimo, mas não é o melhor na história do confronto. A maior sequência de triunfos da história do duelo pertence à Bélgica, que somou cinco vitórias entre 1961 e 1966. Ou seja, se vencer em Bruxelas, o time de Didier Deschamps ultrapassará a marca histórica da própria seleção e igualará o recorde dos belgas. O resultado vale bem mais que os três pontos e a vaga no mata-mata da Nations League.

O confronto coloca frente a frente duas seleções que vivem momentos semelhantes. O rejuvenescimento é a principal marca dos elencos atuais de França e Bélgica, que lidaram com a aposentadoria de ícones recentes, como Antoine Griezmann e Eden Hazard. A partida promete equilíbrio, de forme semelhante ao sugerido pelos números do confronto geral: em 77 jogos, são 30 vitórias belgas, 29 triunfos franceses e 19 empates.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional