Piqué revela admiração pelo futebol brasileiro e admite torcida por gigante; veja vídeo

Piqué em despedida do Barcelona. (Foto: AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/03/2024 - 17:55 • Redação do Lance!

Em entrevista exclusiva ao Lance!, o ex-zagueiro Gerard Piqué, ídolo do Barcelona e da Seleção Espanhola, revelou todo o seu conhecimento sobre o futebol brasileiro. Embaixador da Kings League, torneio de fut-7 com ex-jogadores e streamers que vem se popularizando no mundo, o espanhol valorizou o Brasileirão e revelou quais clubes do país conhece, mas admitiu a dificuldade de acompanhar as partidas por conta do fuso horário espanhol.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Questionado, Piqué ainda admitiu torcida e admiração por um gigante brasileiro. Confira:

Piqué em seu último jogo oficial com a camisa do Barcelona. (Foto: Josep LAGO / AFP)

➡️ Confira TUDO que Gerard Piqué falou em entrevista exclusiva ao Lance!