Pereira recebe homenagem do Oita Trinita por 100 jogos no Japão

Escrito por Lance! • Publicada em 07/11/2024 - 11:29 • Oita (JAP)

Zagueiro brasileiro, Pereira foi homenageado pelo Oita Trinita por ter completado 250 jogos na carreira, sendo 100 na J-League, do Japão. Os familiares do atleta entraram em campo antes do confronto diante do Thespa Gunma para participar da celebração.

O defensor comentou sobre sua decisão de atuar no Japão e comemorou a mudança em sua vida há cerca de três anos. O jogador também ressaltou a importância de Zico na sua escolha de carreira, uma vez que o ídolo do Flamengo atuou no Kashima Antlers na reta final de sua carreira.

- Muito gratificante poder alcançar essas marcas. 250 jogos na carreira me faz lembrar de tudo o que passei e construí para chegar até aqui. E 100 jogos na J-League mostra que minha decisão de sair do Brasil e vir para o Japão foi muito acertada. Vim para cá com as melhores referências, principalmente a do Zico, que é super idolatrado aqui, e sou muito grato pela oportunidade que me deram lá em 2021.

Pereira também elogiou o país onde vive desde 2021 e revelou o sentimento com a homenagem recebida em campo junto aos seus familiares.

- Busco me dedicar e entregar tudo o que puder no dia a dia aqui para retribuir a confiança que depositaram em mim. O Japão é um lugar incrível, um país que entrega tudo de melhor para você e sua família, com um povo e uma cultura maravilhosa. Acho que quem tiver a oportunidade de um dia conhecer o país não tem que pensar duas vezes. Receber essa homenagem em campo das mãos da minha esposa e da minha filha é especial demais, e só posso agradecer a elas por todo apoio e suporte que me dão até hoje.

Em campo, o Oita Trinita venceu o Thespa Gunma por 2 a 1, e o brasileiro foi responsável por uma assistência na partida. A equipe de Pereira ocupa a 15ª colocação e não tem mais chances de acesso.