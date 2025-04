Pereira comemora grande vitória fora de casa e projeta sequência do Oita Trinita no Japão

Nesta sexta-feira (25/04), pela 11ª rodada da J-League 2, o Oita Trinita visitou o Jubilo Iwata e conquistou uma grande vitória por 3 a 0, que fez os clubes se aproximarem na tabela de classificação. Agora, a equipe visitante soma 15 pontos, ocupando a oitava colocação, enquanto os donos da casa estacionaram na sexta posição, com 17 pontos.

Os gols da partida foram marcados por Nomura, Watanabe, contra, e pelo brasileiro Derlan. O Jubilo conta com o zagueiro Ricardo Graça, ex-Vasco.

E um dos destaques da partida e do Trinita é o zagueiro Pereira, que defende o clube desde 2021 e é um dos capitães da equipe. Ele falou sobre a importância de uma vitória fora de casa para a sequência da temporada e da equipe ter ficado sem sofrer gols.

Pereira é jogador do Oita Trinita desde 2021 e é um dos destaques da equipe que briga pelo acesso à 1ª divisão (Foto: Divulgação)

Confira a fala de Pereira após a partida

- Essa foi uma vitória muito importante para a nossa equipe ganhar confiança para a sequência da temporada. Jogar fora de casa é sempre difícil, ainda mais contra uma equipe qualificada como é a do Iwata. Mas viemos com um propósito e uma concentração muito grande para sair com esse resultado positivo. Estamos há alguns anos buscando o acesso à elite da liga, e no ano retrasado acabamos batendo na trave. 2024 já não foi como a gente imaginava, então esse ano estamos com o foco redobrado para fazer com que o Trinita esteja, no ano que vem, na J-League - afirmou.

O que vem por aí?

O Oita Trinita volta a campo na próxima terça-feira (29/04) para enfrentar o Sagan Tosu.