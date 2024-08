Neymar posa em lançamento do novo uniforme do Al-Hilal

(Foto: Divulgação / Al-Hilal)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/08/2024 - 14:20 • Rio de Janeiro

Mesmo sem entrar em campo desde outubro de 2023, Neymar é a grande estrela do material e lançamento dos novos uniformes do Al-Hilal para a temporada 2024/25. No vídeo de um minuto divulgado nas redes sociais do clube saudita, o jogador é o que mais aparece.

Assista o vídeo de apresentação do novo uniforme do Al-Hilal

Em processo de recuperação após cirurgia no joelho, o camisa 10 sofreu a lesão no dia 17 de outubro do ano passado, enquanto defendia a Seleção Brasileira em duelo contra o Uruguai. Na ocasião, foi constatado um rompimento do ligamento cruzado anterior e do menisco, necessitando de cirurgia.

Em maio deste ano, o técnico Jorge Jesus projetou o retorno de Neymar para o mês de setembro. O Al-Hilal inicia oficialmente a temporada no dia 13 de agosto, quando enfrenta o Al-Ahli pela semifinal da Supercopa Saudita.

O jogador de 32 anos, que se transferiu ao mundo árabe no ano passado, atuou em apenas cinco jogos com a camisa do time de Riade. Ele se reapresentou ao clube no mês passado, para seguir os trabalhos de olho na volta aos campos.

Neymar em preparação para a temporada 2024/25 (Foto: Divulgação / Al-Hilal)