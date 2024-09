Pep Guardiola é técnico do Manchester City desde 2016 (Foto: Isaac Parkin / Manchester City)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/09/2024 - 10:42 • Manchester (ING)

O Manchester City de Pep Guardiola pode ser impedido de jogar a Premier League e a Champions. Conforme noticiado pelo Lance! na quinta-feira (12), o clube é acusado de infringir regras financeiras do futebol europeu há mais de uma década, e as audiências do caso devem começar já na próxima segunda (16).

Questionado em entrevista coletiva sobre o assunto, o técnico espanhol declarou estar chateado com a repercussão do caso, já que torcedores de outros clubes levantaram expectativas de punições severas aos Citizens.

- Não sou advogado. Vamos ver o que acontece na comissão independente e aceitar a sentença como sempre dizemos. Estou feliz que as audiências começam na segunda-feira. Sei o que as pessoas estão esperando, pelo que leio por aí há anos, e isso me entristece. Todos são inocentes até que se prove o contrário - afirmou Guardiola.

Desde a venda do clube ao Abu Dhabi United Group, em 2008, suspeitas foram levantadas em relação à forma de gerir o dinheiro. Os aportes pesados possibilitaram a contratação de diversos medalhões do futebol mundial nos últimos anos, mas a diretoria pouco colaborou com as regras de sustentabilidade e lucratividade locais. Confira a lista de acusações:

💰 54 casos de ocultação da situação financeira precisa do clube, entre 2009-10 e 2017-18;

💰 35 casos de falta de cooperação com investigações da liga, entre 2018 e 2023;

💰 14 casos de ocultação de informações sobre pagamentos a atletas e técnicos, entre 2009-10 e 2017-18;

💰 7 casos de quebra das regras do Fair Play Financeiro da Premier League, entre 2015 e 2018;

💰 5 casos de quebra das regras do Fair Play Financeiro da Uefa, entre 2013 e 2018.

Pep Guardiola está no comando do Manchester City desde 2016 (Foto: AFP)

As audiências para ouvir testemunhas e envolvidos no caso mancuniano devem durar cerca de dez semanas, enquanto o veredito deve ser divulgado no começo de 2025. As possíveis sanções vão desde perda de pontos no Campeonato Inglês até exclusão de torneios nacionais e continentais.