Allan Jesus responde iniciativa de Luva de Pedreiro

O influenciador Luva de Pedreiro foi condenado a pagar uma multa de R$3,2 milhões ao antigo empresário Allan Jesus. A decisão do processo se tornou pública na última quarta-feira (30). Com o cenário, Iran Ferreira anunciou que irá leiloar um boneco, com o próprio rosto, autografado para juntar o valor da multa milionária.

Em resposta a ação do influenciador, o empresário realizou uma publicação nas redes sociais em afronta a investida do antigo cliente. Allan Jesus insinuou que Iran estaria realizando brincadeiras para ofuscar a derrota na Justiça.

- É inacreditável. Perdeu o processo por falta total de provas, o juiz reconheceu que teve assessoria jurídica própria e que nossa atuação foi totalmente correta e exemplar. Agora tenta fazer graça pra disfarçar o fracasso jurídico. Pois bem… agora sou eu quem recebe! - publicou o empresário.

O processo de Luva de Pedreiro

Luva de Pedreiro deverá pagar exatos R$ 3.250.000,00, correspondentes à rescisão contratual. A decisão foi do juiz Mario Cunha Olinto Filho, da 2ª Vara Cível da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

- A participação de Allan e sua empresa não foram meramente acessórias: foram fundamentais para o incremento da marca e da sua afirmada projeção, bem como da pessoa de Iran. Consta, inclusive, que a sua equipe jurídica acompanhou os primeiros desdobramentos da relação contratual e, à época, não questionou qualquer vício de consentimento que ensejasse a anulabilidade do pacto firmado - pontuou o juiz.

A Justiça reconheceu que o sucesso do influenciador se deve também ao trabalho de Allan Jesus. Na época da assinatura do contrato, o influenciador saltou de 285 mil seguidores para 17 milhões no Instagram. Além disso, a Justiça definiu que Luva sabia exatamente o tipo de contrato que estava assinando, e que tinha uma equipe jurídica que analisou e aprovou o documento na época.