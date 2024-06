Estados Unidos venceram cinco dos últimos sete jogos diante do Panamá (Arte: Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/06/2024 - 19:00 • Atlanta (EUA)

Panamá e Estados Unidos se enfrentam nesta quinta-feira (27), às 19h (horário de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA), em jogo válido pela segunda rodada do grupo C da Copa América. Os Ianques venceram a Bolívia na estreia e buscam novo triunfo para encaminhar a vaga no mata-mata; por outro lado, os Canaleros perderam para o Panamá, e têm no confronto a esperança de recuperação na chave. O jogo terá transmissão do SporTV 2.

✅ FICHA TÉCNICA

Panamá x Estados Unidos

2ª rodada - Grupo C - Copa América



🗓️ Data e horário: quinta-feira, 27 de junho de 2024, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA)

📺 Onde assistir: SporTV 2

🟨 Arbitragem: Ivan Barton-SLV (árbitro); David Moran-SLV e Henri Pupiro-NIC (auxiliares); Kevin Ortega-PER (quarto árbitro); Tatiana Guzmán-NIC e David Rodríguez-COL (VAR)



⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PANAMÁ (Técnico: Thomas Christiansen)

Orlando Mosquera; Michael Murillo, Edgardo Fariña, José Córdoba, Roderick Miller e Éric Davis; José Luís Rodriguez, Jovani Welch, Adalberto Carrasquilla e Édgar Bárcenas; José Fajardo



ESTADOS UNIDOS (Técnico: Gregg Berhalter)

Matt Turner; Joe Scally, Tim Ream, Chris Richards e Antonee Robinson; Giovanni Reyna, Yunus Musah e Weston McKennie; Timothy Weah, Folarin Balogun e Christian Pulisic