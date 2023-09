- O que aconteceu hoje no perfil oficial do Napoli na plataforma TikTok é inaceitável. Um vídeo zombando de Victor foi primeiro tornado público e depois, mas agora tardiamente, excluído. Um fato grave que causa danos gravíssimos ao jogador e se soma ao tratamento que o menino vem sofrendo no último período entre julgamentos midiáticos e fake news. Nos reservamos o direito de tomar medidas legais e qualquer iniciativa útil para proteger Victor - afirmou Roberto Calenda, empresário do atleta.