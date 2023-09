MISSÃO ÁRDUA

Enfrentar o atual campeão do mundo e candidato ao prêmio Fifa The Best não é uma tarefa fácil para nenhuma equipe. Porém, o Houston Dynamo vai se mostrando uma equipe com credenciais suficientes para superar o Inter Miami. Além da quarta colocação na Conferência Oeste da MLS, o time sofreu pouco na US Open Cup. Nas primeiras fases, passou por Tampa Bay Rowdies e Sporting KC; logo depois, goleadas sobre Minnesota United e Chicago Fire. Na semifinal, o Real Salt Lake segurou um empate em 1 a 1 e resistiram até a prorrogação, mas Carrasquilla e Luis Caicedo marcaram no tempo extra para garantir o Houston na decisão.