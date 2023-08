Neymar deu mais uma amostra pública de que sua relação com Mbappé não é das melhores. Uma página no Instagram fez uma publicação no último domingo (13), relembrando a polêmica de que o craque francês teria dito à diretoria do PSG que não havia espaço para os dois no elenco. Assim, sugerindo que o brasileiro fosse negociado.