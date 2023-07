— Em uma manhã, me levantei e teria que treinar. Lembro que me olhei no espelho e perguntei se poderia me aposentar. Com 24 anos, fazendo o que gostava. Para mim, foi desesperador. Sempre fui eu contra eu mesmo em tudo. Estava preso em um ciclo ruim e em coisas que estavam me fazendo mal. — afirmou.