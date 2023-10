Válida pela 10ª rodada da Premier League, o Crystal Palace recebe o líder Tottenham, no Selhurst Park Stadium, em Londres, na sexta-feira (27). Os Spurs estão brigando pelo título do torneio, sendo que a última conquista foi há 62 anos. Já o clube que faz parte da SAF de John Textor, precisa se recuperar no campeonato em busca de uma vaga para as competições europeias.