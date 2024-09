Erik ten Hag cabisbaixo após tropeço do United na Premier League (Foto: Ian Kington / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/09/2024 - 15:34 • Londres (ING)

O Manchester United foi salvo pelo contestado Onana neste sábado (21). Em visita ao Crystal Palace no Selhurst Park, o camaronês fez milagres e evitou uma derrota de sua equipe, sustentando o empate em 0 a 0 na quinta rodada da Premier League.

Com o resultado, os Red Devils ficaram na 11ª posição, com sete pontos. Já os Eagles seguem a sina sem vitórias na competição e estacionaram em 16º, com três pontos - todos através de empates.

👀 COMO FOI O JOGO?

Do início ao fim, um grande equilíbrio entre as duas equipes foi visto. O United foi mais efetivo na criação de jogadas na primeira etapa, e levou perigo com De Ligt, que cabeceou para ótima defesa de Henderson, e em jogada com finalizações de Garnacho e Bruno Fernandes no travessão.

Na segunda etapa, a partida ficou mais truncada e com menos oportunidades cedidas. O Palace, porém, conseguiu gerar a melhor chance do jogo: Nketiah encontrou espaço, conduziu a bola e chutou para ótima defesa de Onana. A bola subiu e, no rebote, Sarr saltou para bater para o gol aberto, mas o goleiro apareceu voando para espalmar e evitar o gol dos londrinos, mantendo o 0 a 0 no placar.

Onana voa para fazer milagre em empate do Manchester United contra o Crystal Palace (Foto: Ian Kington / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

Crystal Palace x Manchester United

5ª rodada - Premier League

📆 Data e horário: sábado, 21 de setembro de 2024, às 13h30 (de Brasília)

📍 Local: Selhurst Park, em Londres (ING)

🕴️ Arbitragem: David Coote (árbitro); Nick Hopton e Craig Taylor (auxiliares); Darren Bond (quarto árbitro); Chris Kavanagh e Akil Howson (VAR)

🥅 Gols: -

🟨 Cartões amarelos: Dean Henderson, Max Lacroix e Will Hughes (CRY); Alejandro Garnacho e Lisandro Martínez (MUN)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

CRYSTAL PALACE (Técnico: Oliver Glasner)

Dean Henderson; Max Lacroix, Marc Guéhi e Chris Richards; Daniel Muñoz, Adam Wharton (Jefferson Lerma), Daichi Kamada e Tyrick Mitchell; Eddie Nketiah (Will Hughes) e Eberechi Eze (Jeffrey Schlupp); Jean-Phillipe Mateta (Ismaila Sarr)

MANCHESTER UNITED (Técnico: Erik ten Hag)

André Onana; Noussair Mazraoui, Matthijs de Ligt, Lisandro Martínez e Diogo Dalot; Kobbie Mainoo, Christian Eriksen (Manuel Ugarte) e Bruno Fernandes; Amad Diallo (Rasmus Hojlund), Joshua Zirkzee (Marcus Rashford) e Alejandro Garnacho