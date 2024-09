Jogadores de Juventus e Napoli brigam pela bola na partida (Foto: Isabella BONOTTO / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/09/2024 - 15:07 • Turim (ITA)

Juventus e Napoli passaram longe de fazer um clássico com emoção na Itália e ficaram no empate em 0 a 0, pela quinta rodada do Campeonato Italiano. Apesar das chances criadas, as duas equipes não conseguiram balançar as redes no Allianz Stadium.

Com o resultado, a dupla perdeu a chance de assumir a liderança da competição. Os Partenopeus estão em terceiro, com 10 pontos, enquanto os Bianconeri vêm logo atrás, em quarto, com nove. O Torino, surpreendendo o país, é o líder com 11.

As duas equipes voltam a campo pela competição apenas no próximo final de semana. A Juventus encara o Genoa fora de casa no sábado (28), às 13h (horário de Brasília); no dia seguinte, às 15h45, o Napoli recebe o Monza no Estádio Diego Armando Maradona.

✅ FICHA TÉCNICA

Juventus 0x0 Napoli

5ª rodada - Serie A



📆 Data e horário: sábado, 21 de setembro de 2024, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Allianz Stadium, em Turim (ITA)

🕴️ Arbitragem: Daniele Doveri (árbitro); Marco Scatragli e Davide Moro (auxiliares); Antonio Giua (quarto árbitro); Valerio Marini e Federico La Penna (VAR)



🥅 Gols: -

🟨 Cartões amarelos: Weston McKennie (JUV)

🟥 Cartões vermelhos: -

Jogadores de Juventus e Napoli brigam pela bola na partida (Foto: Isabella BONOTTO / AFP)

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

JUVENTUS (Técnico: Thiago Motta)

Michele Di Gregorio; Nicolò Savona, Pierre Kalulu, Bremer e Andrea Cambiaso; Weston McKennie e Manuel Locatelli; Nico González, Teun Koopmeiners e Kenan Yildiz; Dusan Vlahovic



NAPOLI (Técnico: Antonio Conte)

Alex Meret; Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Alessandro Buongiorno e Mathías Oliveira; Frank Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka e Scott McTominay; Matteo Politano, Khvicha Kvaratskhelia e Romelu Lukaku