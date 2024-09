Jogadores do Liverpool celebram gol sobre o Bournemouth (Foto: Paul ELLIS / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/09/2024 - 12:57 • Anfield (LIV)

O Liverpool não encontrou dificuldades para superar o Bournemouth em Anfield, construindo vitória por 3 a 0 na quinta rodada da Premier League. Ainda no primeiro tempo, o resultado foi construído com brilho de Luis Díaz, que marcou duas vezes, e Darwin Núñez, que anotou um golaço.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️ Olise e Kane dão show, Bayern de Munique atropela Werder Bremen e segue 100% na Bundesliga

Com o triunfo, os comandados de Arne Slot assumiram a liderança do Campeonato Inglês. São 12 pontos, empatando com o Manchester City, que ainda joga na rodada - tem pela frente clássico com o Arsenal. Os Cherries de Andoni Iraola, por outro lado, estão com apenas cinco pontos, em 13º.

👀 COMO FOI O JOGO?

No começo da partida, o Bournemouth assustou os presentes em Anfield e balançou as redes com Semenyo, mas o gol foi anulado por impedimento. O susto serviu para acordar o Liverpool, que passou a controlar as ações e abriu o placar aos 26': Konaté lançou Luis Díaz e o goleiro Kepa saiu do gol, mas o colombiano dominou de coxa e deixou o espanhol para trás, clareando caminho para inaugurar o marcador.

Rapidamente, o placar foi ampliado. A geração de imagens da competição ainda mostrava os replays do primeiro gol quando Arnold tabelou com Salah, conduziu a bola até a área adversária e achou Díaz, que levou para a esquerda e superou Kepa no mano a mano. Aos 37', lançado pela direita, Núñez mostrou inteligência ao raspar de cabeça para Salah e recebeu no corredor. Ao tirar a velocidade, cortou para o pé esquerdo e bateu colocado alto, sem chances para o goleiro, contando com uma ajuda da trave para balançar as redes.

Darwin Núñez e Luis Díaz marcaram os gols do Liverpool na vitória sobre o Bournemouth (Foto: Paul ELLIS / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

Liverpool x Bournemouth

5ª rodada - Premier League

📆 Data e horário: sábado, 21 de setembro de 2024, às 11h (de Brasília)

📍 Local: Anfield Road, em Merseyside (ING)

🕴️ Arbitragem: Tony Harrington (árbitro); Marc Perry e Derek Eaton (auxiliares); Bobby Madley (quarto árbitro); Graham Scott e Sian Massey-Ellis (VAR)

🥅 Gols: Luis Díaz (LIV - 26' 1T e 28' 1T); Darwin Núñez (LIV - 37' 1T)

🟨 Cartões amarelos: Ibrahima Konaté (LIV); Ryan Christie, Justin Kluivert, Dean Huijsen, Milos Kerkez e Lewis Cook (BOU)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

LIVERPOOL (Técnico: Arne Slot)

Caoimhín Kelleher; Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk e Andrew Robertson; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister e Dominik Szoboszlai (Curtis Jones); Mohamed Salah, Darwin Núñez (Federico Chiesa) e Luis Díaz (Cody Gakpo)



BOURNEMOUTH (Técnico: Andoni Iraola)

Kepa Arrizabalaga; Julián Araujo (Adam Smith), Illia Zabarnyi, Dean Huijsen e Milos Kerkez; Lewis Cook e Ryan Christie (Alex Scott); Antoine Semenyo (Luis Sinisterra), Justin Kluivert (Dango Ouattara) e Marcus Tavernier; Evanilson (Enes Ünal)