Olheiro Lance!: destinos para Paulo Dybala, de saída da Roma

Paulo Dybala não irá renovar e, ao fim da temporada europeia, não seguirá na Roma, clube que defende desde 2022. Com a iminente saída do meia-atacante argentino, diversos clubes do mundo observam atentamente qual será o próximo passo do jogador. O "Olheiro Lance!", então, listou três possíveis destinos para o astro de 32 anos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Para essa busca, foram considerados clubes em ligas já fora das cinco principais da Europa, que exigem mais intensidade, algo que não é característica de Dybala. O argentino é mais um jogador "clássico", de drible curto e técnica com a bola.

continua após a publicidade

Boca Juniors

A equipe que está mais "próxima" de Paulo Dybala é o Boca Juniors. Segundo informações divulgadas na terça-feira (10) pelo jornalista Fernando Czyz, do programa argentino "Doble Amarilla", o jogador manifestou a intenção de retornar ao seu país natal ao término da atual temporada europeia para defender os Xenenzies.

Dybala já estabeleceu conversas com o presidente do Boca Juniors, Juan Román Riquelme. O dirigente sul-americano demonstrou interesse em viabilizar a chegada do atleta para o segundo semestre de 2026.

continua após a publicidade

A decisão do atacante é motivada por dois fatores principais: sua identificação histórica com o clube de Buenos Aires, equipe pela qual torce desde a infância, e a presença do meio-campista Leandro Paredes. Amigo próximo de Dybala, Paredes transferiu-se para o Boca Juniors no ano passado e tem mantido contato frequente com o atacante sobre o projeto esportivo da instituição.

Jogadores do Boca Juniors pressionam árbitro no Mundial de Clubes (Foto: Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Inter Miami

Atual campeão da MLS, o Inter Miami seria um destino interessante para Paulo Dybala. Casa de diversos argentinos como Lionel Messi, Rodrigo de Paul, Mateo Silvetti, Tadeo Allende, e do também sul-americano Luis Suárez, o meia-atacante poderia formar dupla de ataque com Messi, no lugar de Allende e buscar mais um título da liga americana e a inédita taça da Concachampions.

Na MLS, o estilo de jogo combinaria com Dybala, por não cobrar muita intensidade na marcação e ter defensores de níveis abaixo da Europa e com menos agressividade, o que seria bom para o jogador que tem histórico de lesão.

Com Messi, De Paul e Müller em campo, o Inter Miami venceu o Vancouver Whitecaps por 3 a 1 e conquistou a MLS (Foto: Rich Storry / AFP)

Grêmio

Para jogar no Brasil, Dybala pensaria jogar perto de casa, mais ao sul do país. Por isso, o Grêmio é uma das opções. Em dupla com Carlos Vinícius, o meia argentino jogaria ao lado do compatriota Christian Pavón, além de outros hispanofalantes como Miguel Monsalve e Fabián Balbuena. Nos últimos anos, o Tricolor Gaúcho teve passagem de Luis Suárez, e, atualmente, conta com Martin Braithwaite, ex-jogador do Barcelona.

Claro, pagar o salário de um jogador do porte do Dybala seria algo acima dos padrões do futebol brasileiro — atualmente o meia-atacante recebe cerca de R$ 4 milhões por mês na Roma —, mas com uma redução e apoio de patrocinadores, Paulo poderia ser um jogador do Grêmio.

Dybala em ação pela Roma (Foto: Reprodução)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial