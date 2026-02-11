Ronald Araújo revelou um gesto de apoio vindo de Vini Jr durante o período em que se afastou do futebol para cuidar da saúde mental. Em entrevista ao "Mundo Deportivo", o zagueiro do Barcelona contou que recebeu uma ligação do atacante do Real Madrid em meio ao momento mais delicado da carreira, marcado por ansiedade e depressão.

Mesmo protagonistas de confrontos intensos em El Clásico, o uruguaio destacou a atitude do brasileiro fora das quatro linhas. Segundo Araújo, o contato teve peso relevante em seu processo de recuperação.

– Recebi apoio de muitas pessoas, mas houve uma ligação que me marcou muito. Foi a do Vinícius. Ele se preocupou comigo como pessoa, não como rival – afirmou o defensor.

Araújo explicou que atravessava um período de desgaste psicológico, convivendo com críticas e pressão externa. A decisão de interromper temporariamente as atividades veio após perceber que o quadro afetava não apenas o desempenho esportivo, mas também a vida pessoal.

– Houve momentos em que eu não me sentia eu mesmo. Não era apenas futebol. Era algo que já estava impactando minha vida fora de campo – relatou.

Vini Jr e Ronald Araújo em ação no duelo entre Real Madrid e Barcelona (PAU BARRENA / AFP)

Ronald Araújo revela luta contra depressão e ansiedade

Na mesma entrevista, Araújo detalhou o período em que precisou se afastar dos compromissos com o Barcelona. O defensor revelou que conviveu com ansiedade por cerca de um ano e meio, quadro que posteriormente evoluiu para depressão.

– Não estava bem há muito tempo, talvez mais de um ano e meio. A gente tenta ser forte […], mas eu sentia que não estava bem. Não só no esporte, mas também na minha família e vida pessoal. Eu não me sentia eu mesmo, e foi aí que a ficha caiu e eu disse: "Tem alguma coisa errada, preciso falar e pedir ajuda" – disse o jogador.

O afastamento ocorreu entre novembro de 2025 e janeiro de 2026. Durante o período, o zagueiro permaneceu em Barcelona e solicitou ao técnico Hansi Flick para não participar das atividades.

– Eu vinha lidando com ansiedade há um ano e meio, que se transformou em depressão, e eu estava jogando assim. Isso não ajuda, porque em campo você não se sente você mesmo. Você sabe o seu valor e o que pode contribuir em campo, e quando eu não me sentia bem, eu sabia que algo estava errado – afirmou Ronald Araújo.

O retorno aos gramados aconteceu em 11 de janeiro, na vitória do Barcelona sobre o Real Madrid por 3 a 2, na final da Supercopa da Espanha. Araújo entrou nos minutos finais da partida e posteriormente ergueu o troféu como capitão da equipe.

