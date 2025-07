O Real Betis venceu o Córdoba por 4 a 3, nesta sexta-feira (15), pelo amistoso de pré-temporada que vale o troféu Antonio Puerta, torneio anual de verão organizado pelo Sevilla. Os gols do Estádio Nuevo Arcangel, em Córdoba, foram marcados por Cucho Hernández, Fornals e Bakambu (2x), para os visitantes, enquanto o goleiro Álvaro Valles (gol contra), Dali e Adrian Fuentes diminuíram.

O Real Betis chega para a temporada após perder a final da Conference League para o Chelsea, na goleada por 4 a 1. Na última temporada de La Liga, o clube espanhol terminou na sexta colocação, somando 60 pontos. Agora, a equipe de Manuel Pellegrini têm como meta brigar pela Europa League. O Cordoba, por sua vez, terminou na 14ª colocação da segunda divisão do Campeonato Espanhol, com 55 pontos.

Como foi o jogo?

A tônica do amistoso que deu o troféu Antônio Puerta ao Real Betis demonstrou superioridade dos visitantes nos principais momentos da partida. Com o controle da maior parte das ações, a equipe de Manuel Pellegrini abriu o placar aos 10 minutos: Isco recebeu lançamento longo, ajeitou de cabeça para Cucho Hernández marcar com intensidade.

Real Betis venceu o Córdoba por 4 a 3 pelo amistoso de pré-temporada (Foto: Divulgação/Real Betis)

Pedro Ortiz recebe cruzamento na meia-lua e finaliza forte; a bola bate na trave, mas o goleiro Álvaro Valles dá azar e empurra para dentro da rede. Porém, a resposta foi rápida. No lance seguinte do gol de empate, o Betis aproveitou o vacilo da zaga adversária na saída, Isco passou para Pablo Fornals, que soltou uma bomba no canto esquerdo para abrir vantagem novamente.

No final do primeiro tempo, o Real Betis teve a chance de ampliar o placar com Cucho, mas o artilheiro não aproveitou o passe de Hector Bellerín. Após o intervalo, o Córdoba colocou a pressão sobre o Betis com mais um empate. Sergi Guardiola dá passe extraordinário de calcanhar para o meia Dali dominar livre e chutar sem chances à defesa alviverde.

Aos 72 minutos, o Betis saiu na vantagem mais uma vez: Bakambu recebe ligação direta, a defesa do Córdoba intercepta, mas entrega a bola de presente para o atacante marcar pela primeira vez na partida. Pouco antes do fim da partida, Bakambu fez o segundo para ampliar em 4 a 2 e, nos acréscimos, o Córdoba teve o trunfo de Adrian Fuentes de cabeça para fechar o marcador em jogo recheado de gols.

